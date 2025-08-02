Atletica a Foligno: Più di uno Sport, una Scuola di Vita con "Educare con il Movimento"

Se
vivi a Foligno e cerchi un'attività sportiva per i tuoi figli che sia
più di un semplice passatempo, probabilmente ti sei chiesto dove trovare
un ambiente sano, formativo e che insegni valori importanti. La
risposta si trova sulla pista dello Stadio Enzo Blasone, ed ha un nome
che è già una promessa: Educare Con il Movimento ASD.
Cos'è Educare Con il Movimento? Molto più di una semplice società di atletica.
Nata dalla visione di Leonardo Carducci e dalla passione di tecnici esperti, Educare Con il Movimento ASD non è solo una delle più importanti realtà per l'atletica leggera a Foligno, ma un vero e proprio progetto educativo. La loro filosofia è chiara: usare lo sport come strumento per la crescita personale e sociale dei giovani. Qui, i ragazzi non imparano solo a correre più veloci o a saltare più in alto, ma apprendono il rispetto, la perseveranza e lo spirito di squadra.
Per scoprire tutti i loro corsi e la loro storia, puoi visitare il loro sito ufficiale: Educare Con il Movimento - Atletica Foligno.
Dal Gioco all'Agonismo: Corsi per Ogni Età
Una delle forze del team è la capacità di offrire un percorso completo. I corsi di atletica per bambini a Foligno partono dalle categorie Esordienti, dove il gioco è il motore principale per scoprire il proprio corpo e divertirsi. Man mano che l'età e la passione crescono, i programmi si evolvono, guidando i giovani atleti attraverso le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi, fino a raggiungere i livelli agonistici nazionali e internazionali.
Un Palmarès di Successi che Parla Chiaro
L'efficacia del metodo "Educare con il Movimento" non è solo una teoria. Basta guardare ai talenti che sono sbocciati indossando la loro maglia arancione. Atleti come Junior Tardioli, campione europeo U23, e il mezzofondista Giacomo Bellillo, convocato in nazionale per gli Europei, sono l'esempio vivente di come la dedizione e un ambiente sano possano portare a risultati straordinari.
Questi successi, insieme a vittorie storiche come quella allo Stadio Olimpico per il Palio dei Comuni nel Golden Gala di Roma, un trionfo che ha portato anche al riconoscimento ufficiale da parte del Comune di Foligno, danno lustro non solo all'associazione, ma a tutta la città.
Pronto a Scendere in Pista?
Se stai cercando una scuola di atletica a Foligno che metta al centro la crescita di tuo figlio, il consiglio è uno solo: contatta il team di Educare con il Movimento.
Informazioni Utili:
Associazione: A.S.D. Educare Con il Movimento
Dove: Stadio Enzo Blasone, Via Monte Citerna, 12, 06034 Foligno (PG)
Sito Web: https://ecm.clubase.it
Contatti: Per informazioni sui corsi, orari e iscrizioni, visita la loro sezione contatti.
