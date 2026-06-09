ASD e Club: il sito web col gestionale, ma quale scegliere?

Diciamolo chiaramente: nessun gestionale oggi sul mercato può ricreare la qualità professionale di un sito commissionato a un’agenzia web. Ma parliamo di costi che vanno facilmente dai 3.000 agli 8.000 € per lo sviluppo, con spese annue tra i 500 e i 1.000 € per hosting, manutenzione, aggiornamenti, sicurezza e piccole attività continuative. Senza contare la redazione di nuovi contenuti.
Una soluzione smart per essere comunque presenti sul web senza esborsi stellari, alla portata di tutte le associazioni sportive, è affidarsi a uno degli applicativi specifici per ASD o SSD che mette a disposizione la generazione semi-automatica di un sito web/vetrina, gestibile dall’interno del gestionale stesso.
Abbiamo analizzato le principali proposte del mercato cercando specificamente le funzionalità orientate al sito web dell’associazione gestita. La nostra conclusione è piuttosto secca. Nessuna delle soluzioni più accreditate è oggi capace di fornire una vetrina web all’altezza, per qualità ed estetica, di un sito commissionato a professionisti, con l’unica eccezione di cluBase.it, che è la soluzione che più si avvicina (con i limiti che vi diremo) al risultato di un sito su misura.
Cosa offre il mercato
Abbiamo cercato tra i gestionali per associazioni sportive più conosciuti. Tra quelli che abbiamo analizzato, solo Golee, Sportnest e GeSoSport sembrano mettere a disposizione un vero sito web per le associazioni gestite, e quindi li abbiamo confrontati con il nuovo entrato, cluBase.it. Altri gestionali molto diffusi offrono al massimo un’area web riservata ai tesserati, ma non un sito vetrina pubblico generato per il club.
L’impressione è che gli applicativi più famosi trattino la gestione del sito, quando disponibile, come una funzionalità accessoria: spesso da acquistare con costi aggiuntivi al canone del gestionale, e con siti dall’aspetto piuttosto amatoriale e datato. In alcuni casi si può scegliere tra qualche layout standard, ma il risultato, a nostro avviso, non è mai “premium”.
In sintesi: funzionalità gestionali avanzatissime, ma quando si passa a “Fammi anche il sito web”, si capisce subito che non è il loro core business.
Storia opposta per cluBase.it. Da quanto dichiara la web-app, qui la funzionalità web è innata dal progetto, e si propone proprio come la soluzione più avanzata sul mercato quando si parla di dare un sito web a un’associazione: l’interfaccia è esattamente il sito web stesso, che si adatta presentando contenuti e strumenti diversi a seconda che il visitatore sia un navigatore qualunque o un amministratore accreditato.
Le funzionalità gestionali, di contro, sono più limitate rispetto alle app più blasonate quando si entra nel mondo della fiscalità e della fatturazione. Come dire: abbiamo un bellissimo sito, ma per registrare le fatture dobbiamo continuare ad appoggiarci al commercialista.
Perché il sito generato da cluBase.it è diverso
La ragione principale l’abbiamo già detta: cluBase.it è stata progettata con l’idea che la generazione del sito web abbia pari dignità rispetto alla parte gestionale.
Assofacile pubblicizza nel piano più costoso un plugin Wordpress che permette di accedere ai dati del gestionale, applicabile solo se si ha già un sito e se è sviluppato su piattoforma Wordpress. In definitiva Assofacile deve essere escluso se l'obiettivo principale (o accessorio) è quello di avere un nuovo sito web.
Golee e GeSoSport offrono un modulo a pagamento che, nella sostanza, fornisce un sito standard con layout obbligati e le classiche pagine statiche: home page, chi siamo, corsi offerti, ognuna su una cartella diversa (per esempio
/contatti,
/corsi e così via).
Sportnest segue un’altra strada: offre il sito gratis, sostenuto dalla pubblicità, con la rimozione dei banner come opzione a pagamento. Va detto che, delle soluzioni tradizionali analizzate, è forse quella con una grafica un punto meno “stantìa” delle altre.
cluBase.it ha ripensato tutta questa impostazione: il sito web è il cuore stesso dell’applicativo che, una volta che un amministratore effettua il login, apre in fondo al sito l’area amministrativa.
Il vantaggio percepibile è che non si esce mai dalla SPA, la single page application: il web master dell’associazione può scrivere una notizia o un post, aggiungere un evento in programma o pubblicare l’ultimo volantino senza mai abbandonare quella finestra. È già comodo da PC desktop, ma pensate a fare tutto questo da uno smartphone. E qui cluBase.it stravince sull’esperienza d’uso, perché l’intero set di funzionalità, web e gestionali, segue la filosofia mobile-first: da telefono l’interfaccia si adatta diventando quasi indistinguibile da un’app nativa iOS o Android. È prevista anche una visualizzazione intermedia per i tablet.
La pagina pubblica ha sezioni fisse ma attivabili o disattivabili, e le personalizzazioni riguardano i colori societari, i loghi, le immagini, i testi e tutti i contenuti, persino la favicon (l'iconcina che compare nella barra di ricerca). Possibile anche introdurre tramite maschera i Google Tag per i tecnici SEO.
La redazione di notizie produce un notiziario con lo stesso look and feel di un magazine online dedicato. Nel piano premium è disponibile anche un “Redattore AI” che, dato un prompt (per esempio il titolo della notizia), propone una bozza sull’argomento pescando da tutti gli articoli pubblicati come contesto: riporta così tempi ottenuti, aneddoti e gare degli atleti citati, o il riassunto di un link esterno fornito, come se conoscesse davvero la storia del club.
Altra cosa che cluBase.it offre in esclusiva (a parte Golee, che propone un servizio su misura da concordare a parte): un editor per creare pagine speciali come cartelle della SPA principale (del tipo
/paginaspeciale) con due potenti modalità CMS. Un editor tradizionale che crea una pagina col tema ereditato dalle impostazioni generali del sito; oppure, ed è la vera novità anche se un punto più tecnica, una tabula rasa in cui inserire qualunque codice HTML autoprodotto (ma ormai si può sempre farlo scrivere a una qualsiasi AI) che a quel punto non ha più limiti di layout e di fantasia. Di contro, dovrete mantenere questa pagina speciale non più dai campi generici come titolo, carica foto, nome e cognome ecc., ma da una maschera dedicata nel gestionale che contiene il codice stesso per intero. Si può così aggiungere, per esempio, la pagina del campus estivo o di un evento speciale (es.
/campusestivo2026) anche del tutto diversa dal resto del sito. Chapeau!
Il confronto: come lo abbiamo fatto
Abbiamo studiato tutta la documentazione pubblica che ogni piattaforma mette a disposizione riguardo specificamente il sito web offerto e generato per la società o l’associazione iscritta.
Poi abbiamo cercato in rete siti di organizzazioni che utilizzano questi servizi, tramite la chiave di ricerca “Powered by [nome applicazione]”, virgolette comprese. Non pubblichiamo qui le pagine incontrate: è un divertissement che potete fare da soli per verificare quanto stiamo scrivendo, e chiarisce molto bene il giudizio estetico che abbiamo fornito.
Di seguito la tabella comparativa dettagliata con gli unici quattro gestionali per ASD trovati che effettivamente generano un sito web, o mettono a disposizione una modalità per generarne uno. Se ne conosceste altri potete segnalarli nei commenti e li aggiungeremo al confronto.
Gestionali per ASD, SSD e club che generano un sito web
|Sito web per l’associazione
|Golee
|Sportnest
|GeSoSport
|cluBase.it
|Disponibilità
|Sì: modulo/servizio opzionale
|Sì: “mini-sito” del club incluso nella piattaforma
|Sì: funzionalità integrata nel gestionale
|Sì: il sito web è anche la pagina operativa del gestionale
|Giudizio estetico e funzionale del sito generato (opinione della redazione)
|★★
|★★
|★★★
|★★★★★
|Costo aggiuntivo del sito
|A partire da +35€/mese (+350€/anno)
|Sostenuto dalla pubblicità (rimozione dei banner a pagamento opzionale)
|da ~28 a ~44€/mese (~250–400€/anno), crescente col numero di atleti e dal tipo di dominio
|Incluso
|Modello
|Contenuti web gestiti dal gestionale separato
|Contenuti web gestiti dal gestionale separato
|Contenuti web gestiti dal gestionale separato
|Contenuti web gestiti dall’area amministrativa interna al sito
|Tipo di indirizzo web
|Fase provvisoria su dominio tecnico Golee, poi pubblicazione su dominio proprietario
|Paginato su sportnest.club/nome
|Dominio proprietario
|Sottodominio o dominio proprietario
|Personalizzazione
|Template predefiniti; personalizzazione di colori, loghi, news e sponsor. Salvo accordi custom
|Template predefiniti; personalizzazione di colori, loghi, news e sponsor
|Template predefiniti; personalizzazione di colori, loghi, news e sponsor
|SPA dinamica con gestione di sezioni, testi, loghi, immagini, colori, documenti, video e sponsor. Pagine libere con mini CMS
|Tipo di esperienza web
|Sito a pagine standardizzate
|Sito a pagine standardizzate
|Sito a pagine standardizzate
|Home page tutto-in-uno, con sezioni dinamiche e gestionale integrato
Le funzionalità del sito
|Funzionalità
|Golee
|Sportnest
|GeSoSport
|cluBase.it
|Home page
|Layout standard a pagine, gestibile dal gestionale separato
|Layout standard a pagine autogenerate dal gestionale separato
|Layout standard a pagine, gestibile dal gestionale separato
|Tutto-in-uno con sezioni dinamiche: hero, chi siamo, consigli, attività, news (inline e paginate), eventi, carosello video, sponsor, contatti. Gestibile dalla pagina stessa
|News / articoli
|News e contenuti pubblicabili dal gestionale
|News e contenuti pubblicabili dal gestionale
|News e contenuti pubblicabili dal gestionale
|Blog/news inline stile magazine: notizia principale, altre news, archivio, barra di ricerca. Pagina singola per ogni news
|Vetrina attività / corsi / squadre
|Gestita su pagina specifica
|Gestita su pagina specifica
|Gestita su pagina specifica
|Gestita inline nella SPA con sezione dinamica
|Eventi / calendario pubblico
|Calendari e risultati collegati al gestionale
|Calendari e risultati collegati al gestionale
|Calendari e risultati collegati al gestionale
|Calendario pubblico desktop/mobile, dettaglio evento e download dei documenti associati
|Documenti pubblici / modulistica
|Documenti/modulistica previsti
|Documenti/materiali lato gestionale
|Documenti/modulistica previsti
|Cassetto digitale pubblico: documenti caricati dal backoffice e disponibili sul sito
|Medioteca / video
|–
|–
|Galleria Foto
|Medioteca con carosello video, import automatico delle info da YouTube o inserimento manuale da altri streaming
|Sponsor
|Sezione sponsor prevista
|Sezione sponsor prevista
|Sezione sponsor prevista
|Sponsor gestibili e pubblicabili dal backoffice
|Layout personalizzabili
|Solo layout standard (salvo servizio custom a parte)
|Solo layout standard
|Solo layout standard
|Mini CMS per pagine completamente personalizzabili
|AI
|–
|–
|–
|Redattore news AI con conoscenza del contesto del club, previsto nei piani avanzati
|Accesso genitori / tesserati
|App separata per tesserati: pagamenti, documenti e avvisi
|App separata per tesserati: prenotazioni, avvisi, storico, pagamenti e documenti
|App separata per tesserati: certificati, documenti, pagamenti, presenze e comunicazioni
|Portale genitori/atleti tramite magic link su email (nessuna app, nessun login/password)
Prezzi indicativi rilevati a giugno 2026 dalla documentazione pubblica e dai configuratori dei rispettivi fornitori. I listini possono variare nel tempo e in base al numero di atleti.
Domande frequenti
Qual è il miglior gestionale per ASD con sito web incluso?
Tra le soluzioni analizzate, Golee, Sportnest e GeSoSport offrono un sito a pagine standard gestito da un applicativo separato, mentre cluBase.it integra il sito pubblico e l’area amministrativa nella stessa interfaccia. Se la priorità è la resa estetica e l’esperienza d’uso della vetrina pubblica, cluBase.it è quello che si avvicina di più a un sito su misura, ugualmente se il vostro primo obiettivo è avere un sito web ad un prezzo irrisorio; se la priorità è la fiscalità e la fatturazione avanzata, le piattaforme più mature restano un riferimento.
Quanto costa il sito web di un’associazione sportiva con un gestionale?
Si va dal gratuito (Sportnest, sostenuto da pubblicità) al sito incluso nel canone calcolato sul numero di atleti (GeSoSport, da circa 28 a 44€/mese col dominio proprio), fino al modulo opzionale a pagamento (Golee, a partire da circa 35€/mese). Con cluBase.it il sito è compreso nel piano.
I tesserati accedono tramite app o tramite sito?
Golee, Sportnest e GeSoSport prevedono un’app dedicata ai tesserati. cluBase.it non usa un’app né credenziali: l’accesso al portale genitori/atleti avviene tramite un magic link inviato via email.
Per una ASD piccola con 50-100 iscritti serve davvero un gestionale fiscale avanzato?
Non sempre. Molte piccole associazioni sportive hanno soprattutto bisogno di gestire iscrizioni, quote, ricevute, documenti, certificati medici, comunicazioni e sito web. In assenza di competenze fiscali o legali interne resta sempre consigliabile il supporto di un commercialista e una web-app come cluBase.it ne semplifica enormemente il lavoro tramite le sue funzioni avanzate di esportazione di ricevute fiscali, anagrafiche complete, riepiloghio di incassi per periodo e per atleta.
Quando scegliere cluBase.it?
cluBase.it è particolarmente indicato per ASD e club che vogliono un sito web moderno, aggiornabile da smartphone e collegato direttamente alla gestione di tesserati, quote, ricevute, certificati medici, documenti e comunicazioni, il tutto da un'unica interfaccia e senza app da far scaricare agli iscritti. È la scelta giusta quando la priorità è la presenza online oppure la semplicità d'uso senza rinunciare alla completezza gestionale neanche in campo o in pista.
📌 SCHEDA DI RIFERIMENTO E LINK UTILI
Per approfondire le funzionalità descritte nell'articolo a proposito di cluBase.it, testare la piattaforma o consultare la documentazione tecnica, ecco i canali ufficiali del progetto:
Sito Principale e Attivazione: cluBase.it
Il portale ufficiale dove scoprire i dettagli dei piani (incluso il piano START a pochi euro al mese o con accessi promozionali gratuiti) e dove è possibile attivare in due minuti la prova gratuita di 30 giorni, senza carta di credito e con tutte le funzionalità Premium ed Enterprise completamente sbloccate.
Manuali, Supporto e Blog: inside.clubhome.it
L'hub dedicato agli utenti e agli addetti ai lavori. Contiene la documentazione tecnica, le guide operative passo-passo per sfruttare al meglio il gestionale, gli aggiornamenti di sistema e gli articoli di approfondimento sul mondo della digitalizzazione sportiva.
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